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Шоу-бизнес
"Все свое!": Возбужденная Кошкина без белья выставила грудь

"Все свое!": Возбужденная Кошкина без белья выставила грудь

32-летняя Яна Кошкина может похвастаться очень соблазнительной фигурой.
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Актриса и телеведущая является обладательницей пышных форм и не стесняется подчеркивать свои достоинства на радость многочисленным поклонникам-мужчинам. Накануне Яна Кошкина в своих соцсетях поделилась очередным провокационным снимком, на котором брюнетка предстала в очень откровенном наряде.

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С прибавлением: Исчезнувшая из дома Кошкина объявилась с "сюрпризом"

 Яна Кошкина

Яна Кошкина актриса, ведущая, певица

Кошкина надела короткое платье золотого цвета с большим разрезом в зоне декольте, подчеркивающим отсутствие нижнего белья. На фото брюнетка с возбужденным лицом присела возле пианино, выставила перед камерой пышную грудь, вытянула длинные ноги в туфлях на шпильках и открыла рот, демонстрируя пение.

Фолловеры сексапильной Кошкиной пришли в восторг от увиденного и засыпали актрису комплиментами.

"Статуэточка!", "Безумно красивая", "Ложбинка", "Вы шикарная!", "Все свое!", "Я просто в восторге...", – написали пораженные пользователи.

Некоторые подписчики Кошкиной решили в комментариях к фото поспорить о натуральности ее выдающейся груди. Впрочем, многим другим этот вопрос показался неважным, ведь выглядит женщина потрясающе – какой смысл вообще об этом спорить?!

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как исчезнувшая из дома Яна Кошкина объявилась с "сюрпризом". Телеведущая на какое–то время пропала из вида, чем очень встревожила поклонников.

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Яна Кошкина. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 14 июня 2022, 09:56 Источник: Соцсети • Требует проверки
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