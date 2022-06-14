"Все свое!": Возбужденная Кошкина без белья выставила грудь

Актриса и телеведущая является обладательницей пышных форм и не стесняется подчеркивать свои достоинства на радость многочисленным поклонникам-мужчинам. Накануне Яна Кошкина в своих соцсетях поделилась очередным провокационным снимком, на котором брюнетка предстала в очень откровенном наряде.
Кошкина надела короткое платье золотого цвета с большим разрезом в зоне декольте, подчеркивающим отсутствие нижнего белья. На фото брюнетка с возбужденным лицом присела возле пианино, выставила перед камерой пышную грудь, вытянула длинные ноги в туфлях на шпильках и открыла рот, демонстрируя пение.
Фолловеры сексапильной Кошкиной пришли в восторг от увиденного и засыпали актрису комплиментами.
"Статуэточка!", "Безумно красивая", "Ложбинка", "Вы шикарная!", "Все свое!", "Я просто в восторге...", – написали пораженные пользователи.
Некоторые подписчики Кошкиной решили в комментариях к фото поспорить о натуральности ее выдающейся груди. Впрочем, многим другим этот вопрос показался неважным, ведь выглядит женщина потрясающе – какой смысл вообще об этом спорить?!
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как исчезнувшая из дома Яна Кошкина объявилась с "сюрпризом". Телеведущая на какое–то время пропала из вида, чем очень встревожила поклонников.