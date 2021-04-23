Скоро родит первенца: Куценко шокировал откровениями о Кошкиной и порноиндустрии

Российская актриса и ведущая программы "Короли фанеры" на Первом канале 31-летняя Яна Кошкина прославилась благодаря своей харизме и яркой внешности. Она снималась в сериалах, таких как "ОБЖ" и других, с 13 лет. Также она работает на сцене театра и снимается в кино.
Кошкиной постоянно приписывают романы – то с Гариком Харламовым, то с Гариком Мартиросяном. Поклонников интересует, есть ли у Яны семья. Она признается, что увлечений у нее всего два – кот Тарас и плюшевые мишки.
Куценко поздравил Кошкину с днем рождения таким оригинальным образом. В своем выступлении на видео актер заявил, что Яна горячо любима им и хорошеет день ото дня, а также пожелал ей поскорее родить своего первенца.
"Дорогая, горячо любимая Яночка! Вся страна счастлива, что с каждым годиком ты становишься все краше и краше. Как говорят у нас в порноиндустрии: так держать!" – написал актер в своем инстаграм-аккаунте.
Таким заявлением Гоша Куценко шокировал подписчиков, ведь Яна Кошкина не ждет ребенка. Не все поклонники смогли понять, к чему Гоша Куценко вывалил такие подробности. Кое-кто и вовсе пришел к выводу, что коллеги намерены создать семью.
"Ну все, теперь она Яна Гошкина"; "Первенец – это чудесно, но вы же тогда дедушкой будете"; "Яна что, рожать не хочет? Всему свое время!" – написали растерянные фанаты.
Отметим, что Яну Кошкину постоянно подозревают в беременности. Она то и дело опровергает эти слухи.
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