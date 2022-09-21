Малыш на подходе: жена Игоря Николаева близка к рождению крохи

Долгожданная новость для поклонников Юлии Проскуряковой.

Музыкальная карьера Юлии Проскуряковой временно на паузе. Жена Игоря Николаева решила попробовать себя в актерском искусстве, чтобы раскрыть другие грани таланта. Для дебюта Юлия выбрала съемки в фильме. В своих социальных сетях она активно рекламирует свою первую работу — участие в коротком метре. Подписчики ласково прозвали фильм "крохой" и с нетерпением ждали его появления.

Подписчики догадывались, что малыш на подходе. Юлия стала чаще выкладывать афишу и закадровые съемки. Вот-вот актриса была близка к рождению и выходу работы в свет и наконец-то появилась дата. 27 сентября состоится премьерный показ крохи Юлии Проскуряковой — короткометражный фильм "Азбука Морзе". В конце, по словам девушки, можно будет остаться и задать вопросы о фильме. Возможно, дискуссия получится оживленной, ведь, как правило, для короткометражек берется актуальная проблема общества.

Юлия Проскурякова пригласила всех желающих на показ — он будет бесплатным в Центральном Доме Архитектора. Пока неизвестно, кто из звездных коллег придет на премьеру. Скорее всего, на просмотр заглянет муж Юлии — поддержать любимую.