Николаев подложил свинью перекошенной Пугачевой: подставил в день праздника

Аллу Пугачеву выставил не в лучшем свете ее старинный друг. Игорь Николаев явно не подумал.



Дружба Аллы Пугачевой и Игоря Николаева началась так давно, что лучше и не считать. Скажем иначе: на момент знакомства певице было 30 лет, а будущему композитору – всего 19. Пугачева помогла Николаеву выбиться в люди, за что он остается благодарен ей до сих пор. Даже сейчас, когда на Примадонну во всех сторон нацелены вилы за то, что она последние полгода прожила за границей, Николаев хранит выверенное молчание.

Сегодня для семьи Пугачевой особый день: детям Примадонны Лизе и Гарри, исполняется по 9 лет. В день праздника Игорь Николаев не мог не поздравить старую подругу. Выложил прошлогоднюю фотографию, на которой видны они с супругой Юлией Проскуряковой и дочерью Вероникой, а также Алла Пугачева с мужем и детьми. "С днем рождения, дорогие Гарик и Лиза! Любим! Будьте счастливы!", – подписал свое поздравление композитор.

Все бы ничего, но, опубликовав снимок, Игорь Николаев выставил подругу не в лучшем свете. Фотограф выбрал неудачный ракурс, из-за чего края изображения исказились, а вместе с ними и пропорции тела и лица. Так что Игорь Николаев, который выбрал именно эту фотографию среду многих других, подложил перекошенной Пугачевой свинью.

По мнению же хейтеров, дело может быть не в непрофессиональности фотографа, а в количестве пластических операций, которым подвергла себя Пугачева.