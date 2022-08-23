Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

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Шоу-бизнес
"Кормите ребенка": Иссохшая дочь Орбакайте ужаснула народ болезненной худобой

"Кормите ребенка": Иссохшая дочь Орбакайте ужаснула народ болезненной худобой

Кристина Орбакайте явила миру подрастающую дочь.
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Дочь Аллы Пугачевой, как известно, воспитывает троих детей от разных мужчин. Сыновья артистки уже взрослые и ведут свою самостоятельную жизнь вдали от матери, а вот дочь Клавдия, рожденная от бизнесмена Михаила Земцова, пока находится рядом с матерью, ведь девочке еще только десять лет. Свою наследницу Кристина Орбакайте показывает не часто, однако накануне все же порадовала народ ее редким снимком.

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Кристина Эдмундовна Орбакайте

Кристина Эдмундовна Орбакайте певица, актриса

Конец лета певица вместе с мужем и ребенком решила провести на море под палящим солнцем Греции. Звездная семья коротала время на пляжах, встречала закаты в ресторане с видом на волны, щеголяла в роскошных нарядах и, конечно, купалась. В один из дней, проведенных на пляже, известная блондинка решила сделать красивый снимок своей дочери: Клавдия в леопардовом купальнике расположилась на камнях и натянула счастливую улыбку.

"Маленькая Русалочка", – подписала фотографию Кристина Орбакайте. Многие поклонники оказались в восторге от внешности девочки, признав, что она, благодаря своей красоте, действительно похожа на мифическое существо! Некоторые пользователи удивились тому, что внучка Примадонны успела вырасти и превратиться в стройную длинноногую девушку!

Однако не всех худоба девочки восхитила: среди комментаторов нашлись те, кого, можно сказать, ужаснуло иссохшее тело Клавдии и даже показалось болезненным: мол, малышка мало ест.

"Красотка, конечно, но кормите ребенка почаще", – обратилась к Кристине Орбакайте одна из поклонниц.

КАКИЕ КВАРТИРЫ В МОСКВЕ ПОКУПАЮТ ЧАЩЕ ВСЕГО

Кристина Орбакайте. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 23 августа 2022, 11:06 Источник: Соцсети • Требует проверки
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