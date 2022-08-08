Жена облизала плешивые залысины старого Диброва: Супер-пупер вкусный

Дмитрий Дибров и его жена Полина без стыда показали интимные нежности на людях.

Жена российского телеведущего и шоумена Дмитрия Диброва Полина на днях отпраздновала 33-летие. Семья устроила шумную вечеринку в стиле сафари и пригласила друзей и родных. Снимки с мероприятия до сих пор появляются в соцсети жены Диброва. На днях она выложила свежую порцию фотографий, на которых показала торт, украшенный в экзотическом стиле.

На одном из снимков Дмитрий Дибров предстал сзади. На фото были видны складки на его шее и залысины на седой макушке. На следующем фото Полина Диброва целовала мужа в ухо. Складывалось ощущение, что она его лижет.

"Финалом моего праздника #SafariPauline 33 стал ПП Наполеон 💣 Как это? Да так! Причем супер-пупер вкусный. Но это еще не финал моего рассказа. Просто делюсь с вами эффектным моментом – сладким сладким фото", – рассказала Полина Диброва.

Напомним, союз 62-летнего Дмитрия Диброва и его 33-летней супруги Полины вызывает у многих поклонников противоречивые чувства, хотя сами они демонстрируют полную идиллию чувств. Впрочем, таких семей в российском шоу-бизнесе пруд пруди. К примеру, шоумен Максим Галкин тоже счастлив с певицей Аллой Пугачевой, которая старше его на целых 27 лет. Хотя кое-какие изменения в семье все-таки недавно произошли. Галкин неожиданно забыл родной язык и заговорил на иностранном, сообщает Царьград. Если бы не Алла Пугачева, такого, скорее всего, не произошло бы, и Галкин сейчас выступал бы где-нибудь на российской сцене.