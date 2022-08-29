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Шоу-бизнес
Прилучный шокировал откровением: Встретил будущую жену в отеле

Прилучный шокировал откровением: Встретил будущую жену в отеле

Павел Прилучный поделился видео, сделанным в номере отеля.
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На прошлой неделе звезда сериалов “Закрытая школа” и “Мажор” Павел Прилучный сыграл свадьбу с Зепюр Брутян. Торжество стало уже третьим подтверждением чувств пары. Вначале они расписались в подмосковном ЗАГСе, затем провели венчание на родине невесты в Армении, а теперь – закатили пышное торжество в Москве.

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Прилучный, по мнению подписчиков, захлебывается от переполняющих его чувств. Чуть ли не ежедневно он публикует фото и видео, на которых запечатлена его новая жена.

Вот и сегодня он не удержался от того, чтобы дополнить свой личный блог: поделился видео, сделанным в номере отеля. На нем Зепюр Брутян сексуально позирует перед фотографом, меняя позы и локации съемки.

Невеста провела предсвадебную ночь отдельно от жениха, который утром встретил будущую жену в отеле при полном параде. “Наше утро. Я, моя красавица и вид на Москву”, – тает Прилучный.

Напомним, свадьба Павла Прилучного и Зепюр Брутян поставила на уши всю Москву. Фанаты Павла Прилучного не упустили возможность захейтить его бывшую жену Агату Муцениеце, а сам он был вынужден дать интервью про отношения с Мирославой Карпович.

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29 августа 2022, 17:30 Источник: 7дней.ру ✓ Надежный источник
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