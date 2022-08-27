Прилучный сделал громкое заявление после нашумевшей свадьбы с Брутян

Пару дней назад Павел Прилучный и Зепюр Брутян в очередной раз укололи недоброжелателей, которые уверены, что отношения звезд – исключительно пиар-акция. Пара провела пышное свадебное торжество в Подмосковье, на которое пригласила самых близких людей.
Весной этого года Прилучный и Брутян уже расписались в подмосковном ЗАГСе, а затем провели церемонию венчания в Армении, на родине невесты. Сегодня, когда эмоции от праздника немного улеглись, супружеская пара поделилась своими впечатлениями от прошедшей 25-го августа церемонии.
“Это было незабываемо! ”, – признался Прилучный на страничке в социальной сети, пообещав подписчикам поделиться отснятыми фотографиями и видео.
Его новоиспеченная жена, в свою очередь, от всего сердца поблагодарила организаторов за невероятный праздник, красивый образ и роскошное платье, отметив, что прошедший день стал самым счастливым за всю ее жизнь.
Напомним, в мае 2022 года российские СМИ взорвались новостью: Павел Прилучный женился на Зепюр Брутян, которая была коллегой актера по сериалу “В клетке” . Поклонники и подписчики звезд не сразу приняли их пару и долгое время утверждали, что их отношения – фейк и пиар.