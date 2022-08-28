Женившийся на девственной молодухе Прилучный вытер ноги о бывшую: Просто использовал

Свадьба артистов всколыхнула инфопространство. Помимо этого, на днях вышло интервью актера, в комментариях под которым народ дал волю эмоциям.
Пользователи Сети уже затравили Агату Муцениеце, обвинив ее в том, что упустила "такого мужа, такого отца". По мнению антифанатов, она должна была успеть вернуть бывшего мужа в семью между его отношениями с Мирославой Карпович и Зепюр Брутян.
Кстати, про отношения между Павлом и Зепюр известно даже слишком многое. Например, после рассуждений о строгом армянском воспитании актрисы, интернет-пользователи сделали вывод, что девушка до свадьбы могла быть девственницей.
А вот про то, что было между Прилучным и Карпович, обществу стало известно лишь недавно. В интервью Надежде Стрелец Павел Прилучный заявил: ничего не было. Они с Мирославой Карпович "нужны были друг другу" в момент, когда ему было очень плохо после развода.
Мирослава, по словам Павла, помогала ему и словом и делом. Без нее он бы, "наверное, не вытянул этого времени".
Просмотревшие видео, однако, имеют другое мнение: женившийся на девственной молодухе Прилучный попросту вытер ноги о бывшую, которую использовал как "жилетку", между женами. Ведь после всего времени, проведенного вместе, даже отказался назвать их общение отношениями. "Мерзкий как слизь", – резюмировал один из комментаторов.