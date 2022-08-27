Упустила мужика: Муцениеце закидали камнями из-за свадьбы Прилучного

После громкого и неожиданного развода с Агатой Муцениеце, матерью его двоих детей, актер Павел Прилучный утешился в компании Мирославы Карпович. Затем он сразу же объявил себя парой с коллегой по площадке сериала "В клетке" Зепюр Брутян.
Пару дней назад на страницах своих блогов Павел и Зепюр сообщили о том, что провели торжество, посвященное заключенному весной браку. Не все поклонники пары, однако, решили порадоваться за своего кумира.
Некоторые из них предпочли отправиться на страницу Агаты Муцениеце, чтобы упрекнуть ее в разводе с Павлом Прилучным. “Упустили такого мужа! ”, “Никакая вы не мудрая! ”, — не стеснялись в выражениях интернет-пользователи.
Одна из фанаток Павла и вовсе начала угрожать Муцениеце: “Бы ли бы вы моей дочкой, я бы вам задала!”. Очевидно, что по мнению хейтеров, Агата Муцениеце просто обязана была вцепиться в бывшего мужа после его расставания с актрисой Мирославой Карпович, чтобы вернуть его в семью.
Часть подписчиков все-таки пожелала матери двоих детей Павла Прилучного счастья в личной жизни. К слову, инсайдеры знают, что отношения Прилучного и Брутян начались задолго до развода с Муцениеце. Интрижка, собственно, и привела к расставанию супругов.