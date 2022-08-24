Деменция прогрессирует: Сын рассказал о состоянии госпитализированной Светличной

Недавно у любимой миллионами советской актрисы Светланы Светличной обнаружились симптомы деменции после того, как на съемках она получила травму головы. Кровоснабжение мозга у актрисы нарушилось, и она начала пугать всех перепадами настроения и помутнениями в сознании. Стоит отметить, что деменция не лечится и всегда прогрессирует.
Светлана Светличная начала странно себя вести, после чего родственники забеспокоились. Около трех месяцев звезда пролежала в психиатрической клинике. После лечения в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского звезде культовой картины "Бриллиантовая рука" стало лучше.
Однако на днях стало известно, что Светличная снова госпитализирована. Как выяснилось, заслуженная артистка РСФСР попала в больницу планово.
Сын актрисы Алексей Ивашев рассказал журналистам, что его мать скоро выпишется. В больнице она проходила лечение и сидела на диете.
"Все у нее в порядке. Меня туда не пускают, я туда один раз ездил, Ольгу пускают, мою жену. У них там питание такое усиленное. Пока туда доступ для меня закрыт. Ее выпускают на улицу там. Сиделка так у нее и осталась", – рассказал сын Светличной.
Напомним, год назад Светлана Светличная переехала в другой район Москвы поближе к родственникам, с которыми раньше часто конфликтовала.