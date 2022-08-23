Запросившая баснословный гонорар Пугачева оказалась никому не нужной на чужбине

Как пишут СМИ, ранее Алла Пугачева запрашивала баснословный гонорар за выступление на корпоративе. Артистка якобы была готова исполнить свои хиты за 21 миллион рублей. Концертный промоутер Сергей Лавров считает, что и сейчас певица согласится на частное выступление, поскольку ее кошелек, скорее всего, опустел из-за разъездов.
Последний корпоратив, на котором пела Алла Борисовна, был, по словам Лаврова, около двух лет назад. Сейчас супруга Максима Галкина находится в Латвии, где, очевидно, никому не нужна. Как отметил продюсер, на чужбине пока нет клиентов у дорогостоящих советских знаменитостей.
В беседе с журналистами Сергей Лавров также упомянул Софию Ротару, которая, как он считает, тоже согласилась бы на частное выступление в столь нелегкое время. Концертный промоутер сообщил, что гонорар у 75-летней артистки тоже нескромный. Мол, она просит не менее 80 тысяч евро, что по нынешнему курсу составляет почти 4,8 миллиона рублей.
В семье Аллы Пугачевой зарабатывает пока лишь Максим Галкин. Юморист разъезжает по Европе с концертами. У него гастрольный график расписан до апреля 2023 года. Подробнее о том писали "Дни.ру".