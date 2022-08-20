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Шоу-бизнес
Втайне от мужа: Пугачева отправляет подарки известному артисту

Втайне от мужа: Пугачева отправляет подарки известному артисту

Артист похвастался дорогущщим парфюмом, который прислала ему Примадонна.
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Станислав Садальский, недавно отметивший свое 71-летие, сегодня похвастался неимоверно дорогим парфюмом, который получил в подарок от старой подруги Аллы Пугачевой. День рождения артиста уже прошел 9 августа, но, видимо, посылка только дошла до адресата.

Задержки в работе почты не удивительны: Примадонна с мужем и двумя детьми сейчас находится и живёт в Латвии, однако старается поддерживать тёплые отношения как с коллегами по шоу-бизнесу, так и с друзьями.

Флакон туалетной воды, произведенный под именем испанского парфюмера Рамона Монегаля, продается ни много ни мало за девять тысяч рублей. Садальский, считающий парфюм важным элементом мужского стиля, был безумно рад подарку.

Шлейф хорошей туалетной воды должен сопровождать стильного и уверенного в себе мужчину, поделился Станислав, добавив, что именно на такие мелочи и обращают внимание девушки, начиная выискивать в толпе того самого парня.

Артист уверен, что подарок был выбран и отправлен Аллой в тайне от её мужа, Максима Галкина. “Алла прислала с запиской “Тайна”. Спасибо”, – выразил он благодарность подруге.

Напомним, что Садальский, будучи в прекрасных отношениях с Аллой Борисовной, совсем не ладит с её мужем: часто критикует юмориста, считая его бездарным наглецом. “Терпеть его не могу. Трясет от его махровой самодеятельности!”, – не сдерживает критики заслуженный артист РФ.

КАКИЕ КВАРТИРЫ НЕЛЬЗЯ БРАТЬ В ИПОТЕКУ

Алла Пугачева. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 20 августа 2022, 14:14 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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