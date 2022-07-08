"Социализация малыша": экс-любовница Тимати оправдалась за решение отправить ребенка из дома

Анастасия Решетова воспитывает наследника Тимура Юнусова, известного как рэпер Тимати, – Ратмира.

В своих соцсетях бывшая возлюбленная Тимати нередко отвечает на различные вопросы подписчиков. Периодически эти вопросы касаются и общего наследника. Например, накануне Анастасию Решетову спросили, почему она отправила двухлетнего ребенка из дома в детский сад вместо того, чтобы предпочесть няню или домашнее дошкольное образование.

Модели невольно пришлось оправдываться за свое решение. Она объяснила, что выбранный ею сад обеспечит качественную подготовку перед поступлением в ту школу, к которой он привязан.

"Плюс должная социализация малыша," – заявила Решетова.

Также знаменитость спросили, как она относится к тому, что звездный отец снимает Ратмира в рекламе. В ответ экс-любовница Тимати призналась, что никак не может повлиять на это. Какое-то время назад она решила вообще не делиться в Сети снимками сына, но потом поняла, что это бессмысленно. Другие члены семьи Ратмира продолжали это делать, поэтому Решетова расслабилась и просто отпустила ситуацию.

Напомним, что общий наследник у модели и рэпера родился в октябре 2019 года. Тогда пара еще была вместе, но примерно через год рассталась. По словам Анастасии Решетовой, они с Тимати со временем сильно отдалились друг от друга, поэтому приняли решение разойтись.