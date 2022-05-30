Мать Тимати с ног до головы облизала роскошное тело его бывшей

Популярному российскому исполнителю в жанре хип-хоп Тимуру Юнусову можно только позавидовать. 38-летний рэпер за свою карьеру успел завести отношения и расстаться с одними из самых красивых женщин нашей страны.
Он встречался с вице-Мисс России 2012 года Аленой Шишковой. У пары в 2014 году родилась дочь Алиса, хотя отношения они официально не оформили. Аналогичная ситуация позже сложилась уже с победительницей национального конкурса красоты Анастасией Решетовой. Она заняла первое место в 2014 году. Через года начала встречаться с артистов, а в 2019 году родила ему наследника.
Однако даже появление на свет сына Ратмира не спасла пару от расставания. В 2020 году их отношения прекратились, а уже через год Тимур Юнусов объявил, что встречается с моделью Екатериной Сафаровой. Она стала избранницей рэпера еще на проекте "Холостяк", одержав победу в восьмом сезоне.
Несмотря на легкомыслие своего отпрыска, мать Тимати сохраняет отношения с бывшими невестками. В частности, несостоявшаяся свекровь общается с Аленой Шишковой. Об этом сообщает Пятый канал.
Недавно модель выложила новое фото в социальных сетях и показала подписчикам свои формы. Симона Юнусова не осталась в стороне и тоже прокомментировала пост. Она с ног до головы облизала роскошное тело бывшей девушки Тимати и матери ее внука. Женщина подчеркнула, что экс-спутница ее сына с такой фигурой способна "заткнуть всех за пояс".