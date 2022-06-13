Кардинально изменившуюся Решетову крепко приложили: Грудь нараспашку

Анастасия Решетова многими считается самой красивой женщиной, которая связывала свою жизнь с Тимати. При этом находятся и те, кто яростно критикует внешность популярной модели.
Блогер Лена Миро, которая любит пройтись острым словцом по звездам отечественного шоу-бизнеса, считает, что Решетова утратила былую красоту. По словам светского обозревателя, экс-избранница Тимати была роскошной красавицей с правильными чертами лица, а стала заурядной женщиной "с грудью нараспашку".
Миро выразила недоумение, говоря о том, что многие девушки, обладая всеми природными данными, меняют свою внешность. "Неужели не боятся стать хуже?", — задалась вопросом Миро.
Блогер отметила, что лицо Решетовой было удивительно гармоничным. "Раньше на лице Насти был отпечаток индивидуальности. Теперь на нем отчетливо читаются все ее комплексы", — написала она.
Миро выразила мнение, что Решетова погналась за идеалом и убила красоту. "К чему это я? Ах, да: если Бог наградил вас красотой, не ищите от добра добра. Наслаждайтесь с благодарностью", — резюмировала блогер.