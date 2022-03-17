Закоренелый холостяк Бурунов положил глаз на сексуальную Ходченкову

45-летний Сергей Бурунов является одним из самых популярных российских актеров и имеет целую армию поклонниц.

Удивительно, что при такой бешеной популярности мужчина никогда не был женат и даже не имеет детей. О своей личной жизни Сергей Бурунов предпочитает не распространяться, но как-то признался, что в молодости он пережил неудачный любовный опыт, а душевные травмы заживают очень долго.

Тем не менее, артист не может совсем не смотреть на женщин. Как сообщил Пятый канал, холостяк Бурунов часто заглядывается на прекрасных дам – коллег по театру. Мужчина предпочитает умных и красивых женщин. Светлана Ходченкова как раз является одной из таких. Сергей Бурунов считает блондинку самой сексуальной актрисой – на такую трудно не смотреть. Кроме Ходченковой актер также положил глаз на таких зарубежных артисток, как Моника Белуччи, Марго Робби, Эмма Стоун.

Молва уже не раз приписывала Бурунову романы с коллегами. В Сети судачили об отношениях звезды с Мариной Зудиной, Анной Уколовой и другими. Впрочем, все это не имело никакого подтверждения, а сам артист комментарии давать отказывается.

В последнее время закоренелого холостяка Бурунова все чаще замечают в компании его директора – Анастасии Сайфулиной. В ответ на прямой вопрос о романе с помощницей Бурунов иронизирует, подчеркивая, что у него роман не только с директором, но и со многими другими.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что после шоу Ивана Урганта Сергей Бурунов лишился важного.