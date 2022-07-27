"Где-то мальчик растет": брошенный женой Николаев заикнулся о ребенке на стороне

Представители отечественного шоу-бизнеса редко могут похвастаться крепкими браками. Самый знаменитый усач российской эстрады – пока еще исключение: он счастлив с молодой певицей Юлией Проскуряковой, даже несмотря на внушительную разницу в возрасте. Хотя иногда вокруг Игоря Николаева и его возлюбленной витают слухи о размолвках в семье, звездный союз кажется очень крепким!
Наверное, значительную роль в этом играет и тот факт, что жизнь супруги певца не вращается вокруг него и маленькой дочери – она с удовольствием пробует себя в различных сферах. Так, недавно Юлия Проскурякова рассказала поклонникам, что примерила на себя амплуа актрисы и собирается сниматься в сериале "Детективы на все руки".
В итоге получилось так, что молодая певица на время бросила своего 62-летнего мужа ради съемок. Можно смело утверждать, что Игорь Николаев в это время не скучает. Например, он, судя по всему, копается в архивах своего творчества, откуда достает весьма неожиданные произведения. Накануне в своем микроблоге певец опубликовал сочиненное им еще в далеких 80-х стихотворение, которое назвал "Неизвестно пока".
В нем артист много о чем заикнулся, в том числе и о ребенке. В частности, усатый поэт поведал о знакомстве, которое уготовано судьбой двум детям, живущим по разные стороны мира и даже не подозревающим об этом.
"…Платье девочке шьют. Где-то мальчик растет. Они встретятся наверняка", – процитировал свое произведение Игорь Николаев.