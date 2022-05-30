"Эротические сцены увидите": мечтающий о главной роли Басков взбудоражил народ

Теперь натуральный блондин всерьез задумался о том, чтобы освоить актерскую профессию. Николай Басков открыл свою киностудию и даже придумал сюжет для первого фильма. Главную роль в картине исполнитель мечтает сыграть сам.
В программе "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ Басков рассказал, что у него припасена интересная история об одном классическом русском артисте, который был еще и разведчиком. Певец возлагает большие надежды на этот проект.
"Эротические сцены увидите. Я готовлюсь," – взбудоражил народ обворожительный блондин.
Кто сядет в режиссерское кресло, Басков еще не знает, а вот очаровательную партнершу певец уже себе присмотрел – ею может стать Олеся Судзиловская. У актрисы уже был опыт съемок в клипах Баскова. Судя по всему, артистам очень понравилось работать вместе. Басков считает Судзиловскую потрясающей актрисой, а она высоко ценит его комедийное мастерство и не возражает против любовных сцен с красавцем-мужчиной – в таком творческом тандеме может многое получиться.
Кстати, на одном фильме идеи предприимчивого блондина не заканчиваются. Олеся Судзиловская призналась, что недавно на ее дне рождения Басков с Киркоровым обсуждали еще один очень интересный кинопроект.
Ранее известная певица заговорила о создании семьи с эгоистом Николаем Басковым.