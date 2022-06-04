Голод – не тетка: Сбежавший из дома бомжеватый Агутин пичкается "подножным кормом"

Многие звезды шоу-бизнеса делятся в микроблогах фотографиями летнего отдыха. Кто-то отправился на море, а кто-то предпочитает проводить летние каникулы на Родине. Сторонником загородного отдыха оказался Леонид Агутин. Он сбежал из дома, оказался на улице и решил посвятить себя рыбалке, о чем рассказал в своем Telegram-канале.
Певец поделился своей радостью – шикарным уловом, который поймал самостоятельно. Он выложил снимок, на котором держит в руках достаточно крупную рыбу. Стоит отметить, что вид у Агутина достаточно бомжеватый. Певец облачился в спортивный костюм, не брился и, возможно, не причесался даже. По всей видимости, в деревне артист не предпочитает прихорашиваться и стараться выглядеть ухоженно.
"Переходим на подножный корм. Вернее, подводный. Рыбалка с друзьями удивительным образом успокаивает", – подписал Леонид опубликованную фотографию. Наверное, артист так проголодался, что начал добывать пищу самостоятельно. Как говорится, голод – не тетка.
Поклонники артиста оценили снимок, выложенный звездой. "Завидую", "Супер", "Класс...И наш любимый Виктор Добронравов тоже здесь", "Какие вы молодцы. Рыбалка – это кайф, а рыбка аппетитная, рада за вас, так держать!!!", "Провести время с друзьями – это в кайф", "Завидую по-хорошему – такая природа, близкие друзья, рыбка, выловленная и приготовленная собственноручно! Что еще надо человеку для счастья", – написали пользователи сети.