Лишившийся больших гонораров перебежчик Галкин вынужден брать подработку

Максим Галкин ищет новые способы заработка.

Оказавшись в Израиле, муж Аллы Пугачевой недолго сидел без дела. Мужчина решил не бросать то, что он умеет делать лучше всего, и начал давать концерты евреям. Артист поехал с гастролями по израильским городам. Выступления Максима Галкина даже получили успех за рубежом, но, по слухам, платят за них юмористу гораздо меньше, чем в России.

Если слухи верны, то, став перебежчиком, Галкин лишился больших гонораров. При этом артисту все также надо содержать семью, привыкшую жить в роскоши. Вероятно, именно этой нуждой и объясняется тот факт, что юморист решил взять подработку – муж Пугачевой стал кем-то вроде гида по Тель-Авиву.

Нет, юморист еще не дошел до того, чтобы водить экскурсии по городу – пока он только посотрудничал с популярным сервисом путешествий и для их путеводителя подробно и красочно рассказал о своем любимом месте в городе. Сам путеводитель муж Пугачевой разрекламировал в своем телеграм-канале, за что наверняка получил гонорар. Остается надеяться, что такая подработка хоть немного помогла артисту пополнить пострадавший за границей бюджет звездной семьи.

Кстати, бизнес Аллы Пугачевой в последнее время тоже далек от процветания. Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что и жена Максима Галкина не спаслась от западных санкций.