"Не спаслась": Позорно рванувшую из России Пугачеву силком раздели до трусов

В Израиле на Аллу Пугачеву обрушился неожиданный удар.

Накануне стало известно о том, что под санкции попал бизнес Примадонны. Это произошло даже несмотря на то, что сама певица с началом спецоперации рванула из России и многие ее соотечественники посчитали побег позорным.

"Алла Пугачева не спаслась от санкций," – пишет РИА ФАН.

Принадлежащая артистке компания ООО "АБП" имеет право на радиовещательную деятельность. В силу принадлежности к такой сфере организация попала под иностранные ограничения – передает телеканал "Царьград". Запад ввел санкции на экспорт и импорт товаров и технологий ООО "АБП".

Аналогичные ограничения коснулись практически всех организаций, занимающихся радиовещанием. Иностранные партнеры не стали разбираться, что именно делает каждая из таких компаний и кто ею владеет. В результате Примадонну силком раздели до трусов, образно выражаясь, конечно, – звезду просто лишили возможности зарабатывать, как и других владельцев подобного бизнеса.

Еще несколько лет назад бизнес Пугачевой имел неплохую выручку. Например, в 2019 году компания заработала 73 миллиона рублей – пишет "Общественная служба новостей". В последние годы доходы компании стали резко снижаться. В текущем году о прибыли звездного бизнеса и вовсе нет никакой информации.

Из этого можно сделать вывод, что компания и так находится на волоске от ликвидации, а тут еще западные санкции, которые точно не поспособствуют ее развитию. Впрочем, сама Алла Пугачева новость о наложенных на бизнес ограничениях никак не комментировала – возможно, она уже и так поставила крест на этом деле.