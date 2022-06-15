"У меня упало!": Интим с пенсионеркой Пугачевой едва не завалил куцый ландыш бедняги Галкина

Обосновавшемуся за границей Максиму Галкину приходится сталкиваться с разной реакцией людей.

В Израиле муж Аллы Пугачевой часто посещает пляжи, где к нему то и дело проявляют интерес местные жители. В последние месяцы Максим Галкин подкачался, загорел, избавился от лишних волос на теле – неудивительно, что на него обращают внимание. Как пишет телеканал "360", артист разгуливает по общественным пляжам без охраны. Евреи свободно подходят к знаменитости и задают самые разные вопросы.

Одна дама, подозрительно прищурившись, спросила юмориста, что он вообще делает в Израиле. Женщина знает, что мужчины за сорок часто приезжают в их страну лечить "то, что упало". Дама тут же заподозрила, что и мужа Пугачевой постигла та же печальная участь – интим с пенсионеркой вполне мог завалить куцый ландыш мужчины.

Как пишет Prozvezd, Галкин поспешил успокоить женщину, хоть он и не большой любитель говорить на подобные темы.

"Пока у меня упало только зрение," – разоткровенничался юморист.



Судя по словам 45-летнего артиста, близкие отношения с престарелой супругой пагубно не сказались на физическом состоянии молодого мужчины. Впрочем, слово "пока" в ответе Галкина все же несколько смутило некоторых пользователей: неужели бедняга уже едва не схлопотал проблему?!

Что касается самой Примадонны, то она редко сопровождает мужа на пляже. Вероятно, звезда не хочет лишний раз светиться в купальнике в своем возрасте. Свободное время 73-летняя жена Максима Галкина чаще проводит дома у бассейна.