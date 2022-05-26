Юная и свежая Цымбалюк-Романовская довела народ до экстаза: Завидуют на любовь

Накануне в соцсетях знаменитости появилось свежее фото, на котором пианистка запечатлена после посещения своего любимого салона красоты – того, где делают "шикарный массаж" и "идеальный маникюр". На снимке Виталина Цымбалюк-Романовская предстала юной и свежей: с безупречной кожей, ухоженными руками и очень естественным макияжем.
Преданные поклонники киевской пианистки тут же завалили красавицу комплиментами.
"Какой красивый макияж, Виталина, вы просто конфетка, такая прехорошенькая", "Выглядите супер", "Огонь," – написали доведенные до экстаза фолловеры.
Люди заметили, что артистка давно не выходила на связь, а между тем, на телевидении недавно показали очередной выпуск какой-то передачи, склоняющей имя звезды. Поклонники Цымбалюк-Романовской возмутились, мол когда же честное имя талантливейшей артистки оставят в покое.
Пианистка в ответ успокоила народ, подчеркнув, что она не смотрит телевизор, а просто живет своей жизнью.
"Они завидуют на любовь. И на то, что не смогли присвоить элитное имущество," – объяснила артистка поведение телевизионщиков.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Виталина Цымбалюк-Романовская высказалась за создание музея Армена Джигарханяна и по такому поводу рада выселить вдову покойного режиссера.