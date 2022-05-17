"Поражение внутренних органов": Зараженную сифилисом бывшую жену Аршавина приговорили к смерти

Недавно бывшая жена футболиста рассказала, что ее положение оказалось еще хуже. По словам Алисы Аршавиной, у нее вдруг обнаружили третичный сифилис, о котором она прежде не знала. В намеренном заражении опасным венерическим заболеванием экс-избранница Андрея Аршавина заподозрила сговорившихся против нее родственников.
Медиков страшный диагноз Алисы Аршавиной буквально поверг в шок. Дерматовенеролог Наталья Чистова объяснила, что сифилиса в такой стадии не видели в нашей стране с очень давних времен. Дойти до такого можно только в том случае, если женщина совсем не посещает врачей и относится к совершенно асоциальной группе людей.
По словам медика, для развития болезни до такой стадии необходимо как минимум восемь лет с момента заражения. Даже если начало заболевания каким-то образом прошло незаметно, то уже на второй стадии не заметить сифилис практически невозможно, ведь начинает серьезно страдать кожа, слизистые, выпадают волосы. К тому же, родить здорового ребенка да и вообще выносить младенца при таком диагнозе тоже вряд ли возможно. При этом младшему ребенку Аршавиной всего пять лет.
Как пишет Пятый канал, сомнительным кажется и названный Аршавиной способ ее заражения коварной родней. По словам дерматовенеролога Ольги Балабан, заразить сифилисом через капельницы можно только в том случае, если переливать через них кровь больного человека.
Получается, что в этой истории масса несоответствий. Если же Алиса Аршавина действительно потеряла нос из-за третичного сифилиса, а не из-за аутоиммунного заболевания, то ее ситуация очень печальна – женщину буквально приговорили к смерти.
"В этой стадии уже идет поражение внутренних органов, а через пару лет и смерть," – объяснила врач Чистова в беседе с "КП-Петербург".