"Была инфекция": заживо гниющая экс-супруга Аршавина обвинила мать и сына в смертельной болезни

Жизнь экс-супруги Аршавина давно уже пошла по наклонной. После тяжелого расставания женщина настолько сильно начала переживать, что организм дал сбой и начал сам себя разрушать. По сути женщина начала гнить заживо, ее лицо оказалось изуродовано. Но, как оказалось, самое страшное оказалось впереди. Убитая горем женщина пожаловалась, что ее родственники обозлились на нее и решили запрятать ее в психушку. Именно поэтому они решили обеспечить ее таким диагнозом, как нейросифилис. Об этом говорит "Пятый канал".
"Слава ставил мне капельницы, на них и была инфекция. Я сейчас этим больна", – поделилась переживаниями женщина.
По ее словам, наследник и родительница подговорили знакомого медика. Теперь Алиса уверена, что попала в настоящий ад. Она совершенно не думала, что ее близкие так с ней поступят. Теперь она планирует наказать родственников и даже обратилась к юристам.