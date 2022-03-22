"Хочется накричать": особенная дочь Хакамады обратилась с важными словами

Общественный деятель и политик Ирина Хакамада наверняка по-настоящему гордится своей дочерью. Мария Сиротинская, родившаяся в 1997 году с синдромом Дауна, стала совсем взрослой, и она впечатляет окружающих своей добротой, энергией и рассудительностью. В том, что с особенной наследницей Хакамады весьма интересно общаться, убедилась Ксения Алферова.
В телеграм-канале "Фонд "Я есть!" появился отрывок из интервью Марии. Сиротинская рассказала собеседнице, что такое настоящая любовь. Дочь Хакамады считает, что такое чувство должно быть непредсказуемым. В такие моменты, по мнению девушки, сердце начинает биться быстрее. "Хочется накричать на весь белый свет, как ты любишь этого человека", – описала любовь Мария.
Эти слова действительно очень важны, ведь в тяжелые времена многие люди забывают о любви.
Напомним, отец Марии – четвертый муж Ирины Хакамады Владимир Сиротинский, умерший в прошлом году. У политика также есть сын, родившийся в 1978 году, – Даниил Котляров. Тогда Хакамада была в браке с первым мужем Валерием Котляровым.
Ранее Ирина Хакамада рассказывала, как она попала в ужасную жизненную ситуацию, осталась практически без угла.