Принц Уильям оставил жену ради большегрудой иностранки

СМИ и интернет-пользователи обсуждают поездку принца Уильяма и Кейт Миддлтон в Центральную Америку. Журналисты распространили несколько снимков и видео, на которых видно, что герцог и герцогиня Кембриджские развлеклись с представителями народа гарифуна. Понять, что будущие король и королева находятся именно в Белизе, можно по флагам.
Несмотря на то, что в Букингемском дворце выступают за сдерживание эмоций и этикет, Уильям и Кейт дают понять окружающим, что они обычные люди. Например, принц решил станцевать с большегрудой темнокожей местной жительницей, оставив свою любимую жену в стороне.
Кстати, герцога и герцогиню Кембриджских называют будущими королем и королевой, потому что, по слухам, Елизавета II готовится передать престол наследнику второй очереди. То есть 73-летний сын королевы Великобритании, принц Чарльз может и вовсе не дождаться своего правления.
Ранее "Дни.ру" писали о непростительном поступке Кейт Миддлтон. Якобы супруга принца Уильяма отказалась от участия в параде, тем самым проявила неуважение к многолетним традициям, из-за чего Елизавета II была разгневана.