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Шоу-бизнес
Вырядилась! Кейт Миддлтон плюнула на очередное строгое правило Елизаветы II

Вырядилась! Кейт Миддлтон плюнула на очередное строгое правило Елизаветы II

Всем известно, что Кейт Миддлтон не сразу полюбилась королеве за ее своенравность, демонстрировать которую она продолжает до сих пор.
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Британская пресса всегда пристально наблюдает за герцогиней Кейт, ведь очень часто ее ловят на нарушении строгих правил королевской семьи. Вот и на этот раз Миддлтон выделилась, посетив важное мероприятия в образе, не соответствующем протоколу.

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Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон герцогиня Кембриджская

Сейчас герцог и герцогиня Кембриджские находятся на Карибах, где проходит королевский тур. Супруги приехали в деревушки Белиз: познакомились с жителями и даже помогли им с бытовыми делами на какао-ферме. На нескольких снимках ее запечатлели с лопатой в руках, ведь Миддлтон не напугать непривычной работой – она подхватит любую авантюру.

В деревню герцогиня приехала в синем летящем платье и в открытых босоножках на платформе – не самая подходящая обувь для работы с лопатой. Так что супруга принца Уильяма переобулась в эспадрильи. В итоге своим внешним видом герцогиня нарушила сразу два строгих правила: монаршим особам не рекомендуется носить открытую обувь и обувь на плоской подошве. Остается только догадываться, что на этот счет скажет королева Елизавета II, которая, кажется, уже начала привыкать к тому, что ее невестка плюет на протокол.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о поступке Миддлтон, который разгневал монарха. Кейт в очередной раз пренебрегла традициями королевской семьи, а также бросила своего мужа в ответственный момент.

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Фото: I-Images / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 21 марта 2022, 13:43 Источник: Passion.ru ✓ Надежный источник
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