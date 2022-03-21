Вырядилась! Кейт Миддлтон плюнула на очередное строгое правило Елизаветы II

Британская пресса всегда пристально наблюдает за герцогиней Кейт, ведь очень часто ее ловят на нарушении строгих правил королевской семьи. Вот и на этот раз Миддлтон выделилась, посетив важное мероприятия в образе, не соответствующем протоколу.
Сейчас герцог и герцогиня Кембриджские находятся на Карибах, где проходит королевский тур. Супруги приехали в деревушки Белиз: познакомились с жителями и даже помогли им с бытовыми делами на какао-ферме. На нескольких снимках ее запечатлели с лопатой в руках, ведь Миддлтон не напугать непривычной работой – она подхватит любую авантюру.
В деревню герцогиня приехала в синем летящем платье и в открытых босоножках на платформе – не самая подходящая обувь для работы с лопатой. Так что супруга принца Уильяма переобулась в эспадрильи. В итоге своим внешним видом герцогиня нарушила сразу два строгих правила: монаршим особам не рекомендуется носить открытую обувь и обувь на плоской подошве. Остается только догадываться, что на этот счет скажет королева Елизавета II, которая, кажется, уже начала привыкать к тому, что ее невестка плюет на протокол.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о поступке Миддлтон, который разгневал монарха. Кейт в очередной раз пренебрегла традициями королевской семьи, а также бросила своего мужа в ответственный момент.