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Шоу-бизнес
Непростительно: Бросившая принца Уильяма циничная Миддлтон разгневала Елизавету II

Непростительно: Бросившая принца Уильяма циничная Миддлтон разгневала Елизавету II

Елизавета II не сразу полюбила Кейт Миддлтон – невесту своего внука Уильяма – из-за ее своенравности.
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Сейчас герцогиня Кембриджская по праву считается идеальной женой для своего супруга, а также чтит все традиции королевской семьи. Однако за плечами у Миддлтон есть и промахи, которые в свое время знатно разгневали Елизавету II. Один из них связан с тем, что герцогиня бросила своего возлюбленного в ответственный момент.

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 Новости королевской семьи Британии

Сюжеты Новости королевской семьи Британии

Еще 120 лет назад в королевской семье появилась традиция празднования Дня Святого Патрика, которая заключается в том, что ее члены принимают участие в шествии, приуроченному к этой памятной дате, а также преподносят символические подарки 1-му полку Ирландских гвардейцев. Все эти годы традиция членов королевской семьи беспрекословно соблюдалась, вот только Миддлтон ею цинично пренебрегла. В 2016 году она огорошила монарха новостью о том, что принимать участие в параде не будет, причем герцогиня даже не удосужилась придумать важную на то причину. В итоге Кейт осталась дома с детьми, а отдуваться пришлось принцу Уильяму: тогда именно он общался с собравшимися на мероприятии и вручал подарки.

Непростительный поступок невестки и неуважение к традициям разгневали Елизавету II, но, к счастью, королева оказалась весьма отходчивой и приняла извинения Миддлтон. К тому же, последующие парады герцогиня исправно посещала, не считая 2020 и 2021 года, когда празднование Дня Святого Патрика отменили из-за ковида.

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Фото: Stephen Lock / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 18 марта 2022, 15:56 Источник: Express ✓ Надежный источник
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