Непростительно: Бросившая принца Уильяма циничная Миддлтон разгневала Елизавету II

Сейчас герцогиня Кембриджская по праву считается идеальной женой для своего супруга, а также чтит все традиции королевской семьи. Однако за плечами у Миддлтон есть и промахи, которые в свое время знатно разгневали Елизавету II. Один из них связан с тем, что герцогиня бросила своего возлюбленного в ответственный момент.
Еще 120 лет назад в королевской семье появилась традиция празднования Дня Святого Патрика, которая заключается в том, что ее члены принимают участие в шествии, приуроченному к этой памятной дате, а также преподносят символические подарки 1-му полку Ирландских гвардейцев. Все эти годы традиция членов королевской семьи беспрекословно соблюдалась, вот только Миддлтон ею цинично пренебрегла. В 2016 году она огорошила монарха новостью о том, что принимать участие в параде не будет, причем герцогиня даже не удосужилась придумать важную на то причину. В итоге Кейт осталась дома с детьми, а отдуваться пришлось принцу Уильяму: тогда именно он общался с собравшимися на мероприятии и вручал подарки.
Непростительный поступок невестки и неуважение к традициям разгневали Елизавету II, но, к счастью, королева оказалась весьма отходчивой и приняла извинения Миддлтон. К тому же, последующие парады герцогиня исправно посещала, не считая 2020 и 2021 года, когда празднование Дня Святого Патрика отменили из-за ковида.