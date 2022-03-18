Пальто за полмиллиона: вырядившаяся Кейт Миддлтон поразила народ

Герцогиня Кембриджская определенно знает толк в моде, любит менять наряды и может себе это позволить. Время от времени представительница королевской семьи даже позволяет себе совершенно особенные вещи за баснословные деньги. На праздничном мероприятии в честь Дня Святого Патрика Кейт Миддлтон появилась как раз в таком наряде.
Супруга принца Уильяма примерила элегантное темно-зеленое пальто известного бренда Laura Green London. Как сообщило издание Daily Mail, стоимость такого наряда равняется 3200 фунтам, что в переводе на рубли составляет почти полмиллиона (точнее около 443 тысяч по актуальному курсу). Свой образ герцогиня дополнила стильными изумрудными лодочками на высоких шпильках, оригинальной шляпкой в тон и объемной брошью в виде трилистника, который является символом Дня Святого Патрика.
Вырядившись таким образом, Миддлтон вместе с супругом отправилась с официальным визитом в воинскую часть – 1-й батальон Ирландской гвардии. Герцогиня Кембриджская полюбовалась праздничным парадом, пообщалась с военнослужащими и, конечно же, поразила народ своей неизменной элегантностью и обаянием – все были в восхищении.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как своенравная Кейт Миддлтон грубо нарушила королевские правила – буквально за один выход в свет герцогиня умудрилась сделать это дважды.