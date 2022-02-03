"Дальше – сама": Раздавленную инсультом Проклову пустили на сцену

В январе жизнь скандальной актрисы резко поменялась. Елена Проклова висела на волоске от смерти, лишь усилиями врачей и молитвами ближних ей удалось выкарабкаться. Инсульт раздавил знаменитость так, что она пролежала в клинике три недели.
При выписке медики дали звезде понять, что как прежде уже не будет. Теперь артистке требуется долгая реабилитация со всеми вытекающими. Лежа в больнице, звезда мечтала об отдыхе в саду, карьера ушла для нее на второй план. Но крест на профессии женщина все-таки не поставила.
Кинодива поведала, что врачи пустили ее на сцену — разрешили играть в театре дальше, но при очень важном условии. Елена Проклова из-за проблем со здоровьем уже не способна легко выдерживать сильные нагрузки. Ей порекомендовали участвовать в таких проектах, которые не будут наносить ее состоянию ущерб.
Врачи запретили ей участвовать в беспокойных эмоциональных сценах, чтобы уберечься и прожить дольше. "А дальше я должна сама по самочувствию определять", — поделилась информацией актриса.
Как писали "Дни.ру", Елена Проклова впала в ностальгию по интимной близости. Артистка рада тому, что прожила насыщенную сексуальную жизнь. При этом звезда уверена, что мужчин гораздо больше привлекают молодые девушки.