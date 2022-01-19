"Одной ногой на том свете": Как живет Проклова после инсульта

10 января актриса Елена Проклова оказалась в реанимации. Инсульт заставил звезду взглянуть на мир иначе.

Знаменитая артистка Елена Проклова была госпитализирована, еще не отгуляв новогодние праздники. Врачи дали ей практически вторую жизнь. Сейчас, когда инсульт миновал, знаменитость сильно изменилась. Теперь у нее другие мысли и более простые мечты.

Просто погулять для женщины — уже подарок, к которому она мысленно стремится. Актрисе безумно радостно оттого, что недавно она смогла поесть в сидячем положении. До этого звезде приходилось питаться исключительно лежа.

Елена Проклова начала ценить каждый момент жизни и наслаждаться тем, что до инсульта казалось обыденным и не заслуживающим особого внимания. Артистка надеется, что летом сможет работать в саду. Как пишет Пятый канал, иногда она проводит время в Сети, выискивая идеи для оформления участка.





"Знаете, когда стоишь одной ногой на том свете, а вторая еще здесь, вообще не понятно, что будет с тобой дальше. А когда начинает приходить понимание, что ты все-таки здесь остаешься, и что возможно восстановиться, то мысли гораздо более прозаические", — призналась знаменитость.



Актриса отметила, что ее существование стало простым, без мудреных планов и грандиозных целей. Она научилась наслаждаться тем, что есть вокруг. Как сообщила Елена Проклова, близкие люди поддерживают ее, и это хорошо.