"Одной ногой на том свете": Как живет Проклова после инсульта

Знаменитая артистка Елена Проклова была госпитализирована, еще не отгуляв новогодние праздники. Врачи дали ей практически вторую жизнь. Сейчас, когда инсульт миновал, знаменитость сильно изменилась. Теперь у нее другие мысли и более простые мечты.
Просто погулять для женщины — уже подарок, к которому она мысленно стремится. Актрисе безумно радостно оттого, что недавно она смогла поесть в сидячем положении. До этого звезде приходилось питаться исключительно лежа.
Елена Проклова начала ценить каждый момент жизни и наслаждаться тем, что до инсульта казалось обыденным и не заслуживающим особого внимания. Артистка надеется, что летом сможет работать в саду. Как пишет Пятый канал, иногда она проводит время в Сети, выискивая идеи для оформления участка.
"Знаете, когда стоишь одной ногой на том свете, а вторая еще здесь, вообще не понятно, что будет с тобой дальше. А когда начинает приходить понимание, что ты все-таки здесь остаешься, и что возможно восстановиться, то мысли гораздо более прозаические", — призналась знаменитость.
Актриса отметила, что ее существование стало простым, без мудреных планов и грандиозных целей. Она научилась наслаждаться тем, что есть вокруг. Как сообщила Елена Проклова, близкие люди поддерживают ее, и это хорошо.