"Королева должна помешать”: безнадежного принца Гарри вышвырнули из очереди на престол

Эксперт раздражена поведением внука Елизаветы II.

В начале 2022 года переехавший в США и сложивший с себя королевские полномочия принц Гарри подал иск против правительства Великобритании. Внук Елизаветы II потребовал дать ему возможность полноценной охраны на родине. Родственник королевы хочет привести в родную страну супругу, сына и дочь, однако боится за их безопасность.

Гарри собирался прилететь в Лондон вместе с личной охраной, однако его телохранители не имеют разрешения в Великобритании. Местной полиции герцог Сассекский не доверяет.

Королевский эксперт Анджела Левин поражена поведением принца Гарри. Слова внука Елизаветы II о том, что он находится в непосредственной линии преемственности, вызывают у собеседницы LBC удивление и раздражение. Мол, у него нет шансов стать королем, когда он себя так ведет.

"Я думаю, что королева должна помешать ему стать Государственным советником – это значит, что когда Елизавета II не справляется или плохо себя чувствует, они (следующие в очереди на трон – Прим. ред.) становятся дублерами, ходят на собрания и подписывают документы", – сказала Левин.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Елизавета II пожаловалась на проблемы со здоровьем. Королева Великобритании призналась, что ей стало тяжело ходить.