Обвиненного в домогательствах принца Эндрю поймали на тайных встречах с больной Елизаветой II

Принцу Эндрю пришлось отдалиться от королевской семьи после громкого скандала, разразившегося вокруг него.

Из-за обвинений в домогательствах королева Елизавета II приняли решение лишить наследника воинских званий, а потом и принц Чарльз ударил по сыну, заявив, что не желает его видеть в окрестностях Виндзорского замка. В конце концов Эндрю вообще исчез из поля зрения журналистов, которые то и дело подкарауливают его рядом с резиденцией.

Однако, как оказалось, полностью отношения с родственниками принц не разорвал. С матерью, для которой он всегда был любимчиком, наследник видится, но тайно. Приближенный к королевской семье инсайдер рассказал, что Эндрю приезжает в замок под покровом ночи, чтобы не попасться на глаза публике и журналистам. Навещать королеву Елизавету II принц продолжает в надежде, что она все-таки простит нерадивого сына за все неприятности, которые произошли по его вине. Несмотря на громкий скандал вокруг принца, мать продолжает поддерживать его.

"Он благодарен королеве за поддержку. Это абсолютная правда, что Елизавета II с нежностью относится к нему и считает его любимым сыном", – отметил инсайдер.

Напомним, скандал вокруг королевской семьи и ее наследника разгорелся из-за обвинений женщины. Она заявила, что ее заставляли заниматься сексом с принцем Чарльзом, когда ей было 17 лет. Это, безусловно, поставило под угрозу честь английской монархии. Пока семья переживает эти неприятные события, стало известно, что королева Елизавета II заразилась коронавирусом.