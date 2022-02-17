Теряет возможность ходить: врачи вынесли Елизавете II приговор

95-летняя Елизавета II пожаловалась на проблемы со здоровьем. У королевы Великобритании начали отказывать ноги.

Монархиня призналась, что ей стало тяжело ходить. Такое заявление она Сделала 16 февраля. Врачи полагают, что дело в возрастных изменениях, из-за которых у Елизаветы II появилась скованность в движениях.

Осенью прошлого года поползли слухи, что королева Великобритании страдает лейкемией. Одним из симптомов рака крови является проявление синяков на коже. Напомним, что многие заметили синяки у Елизаветы II во время ее появлений на публике. По мнению медиков, продолжительность жизни таких больных лейкозом зависит от того, каким видом лейкоза они страдают.

Ранее стало известно, что в Великобритании под кодовым названием Operation Golden Orb разрабатывается план коронации принца Чарльза и его супруги, герцогини Корнуольской Камиллы. Елизавета II заявила, что Камилла станет королевой-консортом.

Как писали "Дни.ру", 6 февраля 95-летняя Елизавета II принимала публичные чествования от членов семьи и от политиков всего мира. Поводом для этого стало 70-летие ее правления. Принц Гарри с женой Меган Маркл не приехали на торжество, оставшись в этот знаменательный для королевы день в США.

