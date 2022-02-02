"Сиськи поднарастила": 55-летнюю Штурм заподозрили в новой пластике

Наталья Штурм много времени проводит в спортзале.

В своем инстаграм-аккаунте Наталья Штурм периодически делится фото– и видеоотчетом с тренировок. Только сегодня певица разместила пару роликов, в которых показала, как усиленно качает ягодичные мышцы, и рассказала, как она любит заниматься спортом. Исполнительница с улыбкой призналась, что в зале проходит ее жизнь, в том числе и личная. Наталья Штурм по-настоящему "впахивает" и ей это нравится.

В спортзал исполнительница пришла в леггинсах и ярком коротком топе с пикантными вырезами, подчеркнувшими пышную грудь. В результате присутствующие в зале и, конечно, подписчики Натальи Штурм просто не могли не обратить внимание на ее выдающийся бюст. Кому-то даже показалось, что женщина вновь сделала пластическую операцию.

"Сиськи поднарастила," – написал один из фолловеров.

Певица не задержалась с ответом и иронично спросила внимательного фолловера, как он догадался. Кто-то также отметил, что 55-летняя звезда накачала грудь в спортзале. Впрочем, это замечание Штурм оставила без ответа.

Напомним, еще в 2016 году Наталья Штурм принимала участие в программе "На 10 лет моложе", по условиям которой ее внешность подверглась целому ряду изменений. С тех пор звезда все время поддерживает себя в форме. Приходилось ли ей вновь обращаться к пластическому хирургу – неизвестно.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Наталья Штурм заболела коронавирусом.