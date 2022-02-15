"Пусть мама работает": 2-летний сын поставил Тимати жесткое условие

Популярный рэпер и бизнесмен Тимати ни разу не вступал в брак, но стал обладателем двоих детей. Его дочь Алису по большей части воспитывает бабушка, а вот двухлетний Ратмир пока остается в распоряжении своей матери — Анастасии Решетовой.
Однако родительница, судя по всему, поднадоела малышу. Ребенок поставил Тимати жесткое условие. Сын запретил отцу идти на работу, а задачу зарабатывать деньги возложил на мать. Это детское заявление рэпер снял на видео, а потом разместил его в инстаграм-аккаунте.
Крошка Ратмир скучает по отцу и хочет проводить с ним больше времени, но тот слишком занят посторонними делами. И хотя шоу "Холостяк" уже закончилось, Тимати продолжает мелькать в компании длинноногих моделей, которые отвлекают его от детей и семьи.
Пользователи Сети оценили слова двухлетнего малыша и сделали многозначительные выводы. "У нас так полстраны живет — на шее у мамы", "От такого сладкого тяжело уйти, пусть мама работает, а папа будет красивый дома с ребенком сидеть", "Правильный сын", — выразились комментаторы.
Напомним, Анастасия Решетова не получила расположение матери Тимати. Симона Юнусова не питает к девушке особой любви. Бабушка считает, что маленького Ратмира нужно воспитывать иначе.