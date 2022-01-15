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Шоу-бизнес
"Он не мой сын": Мать Тимати ошарашила новостями

"Он не мой сын": Мать Тимати ошарашила новостями

Симона Юнусова выдала секреты личного характера. Теперь о наследниках Тимати стало известно гораздо больше.
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62-летняя мать артиста ведет насыщенную жизнь и интересный блог с активной аудиторией. В "Инстаграм" она показывает любимых внуков, которые родились у Тимати от разных любовниц. Симону Юнусову называют идеальной бабушкой, ведь она вкладывает в отпрысков самое дорогое — время и силы.

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Тимур Ильдарович Тимати (Юнусов) певец, актёр, предприниматель

Подписчики нередко заваливают блогершу вопросами, многие из которых интригующие и глубоко личные. Время от времени женщина дает ответы фанатам, чтобы удовлетворить их любопытство. На днях Симона Юнусова ошарашила народ очередной порцией новостей.

Звезда отметила, что дочь Алиса похожа на Тимати больше, чем его сын Ратмир. При этом, по заверению бабушки, у детей совершенно разные характеры. Как сообщила женщина, у мальчика хорошие данные, но с ним нужно заниматься по-другому.

У Симоны уточнили, воспитывают ли Ратмира иначе, чем Алису. "К моему сожалению — да, но он не мой сын", — выразилась Юнусова. Женщина хорошо понимает разницу в детях, ведь практически сама растила внучку много лет, а мальчиком пока больше занимается его мать Анастасия Решетова.

Напомним, ранее блогерша отреагировала на слухи о сексуальной ориентации Тимати. Некоторые предположили, что рэпер интересуется мужчинами, и решили расставить точки над i.


ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Тимати. Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 15 января 2022, 17:31 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Скандальные романы рэпера Тимати

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