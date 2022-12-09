Тесты Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Не стало дочери Любови Успенской: бывшую наркоманку закололи из-за денег
"Немного грустно": не дожившую до 70 лет Долину проводили на небеса
Бросивший жену ради утех с Волочковой Джигурда вывалил детали интима: Междуножно своим прибором
"Мы разошлись": Почему Арзамасова после развода носится за Авербухом как собачка
партнеры
Пятница
9 декабря
Лента новостей
12:20
"Начинает шатать": изменившаяся звезда "Мажора" и "Бывших" Аксенова поразила пьяной речью
12:00
"У нее все будет плохо": Объявлено о возвращении Пугачевой на родину после лишения гражданства
11:40
Куда сходить в Москве: афиша с 12 по 20 декабря
11:20
Чем займутся россияне в новогодние праздники: опрос
11:00
61-летний киевский уроженец Никита Джигурда принял российское гражданство
10:40
"Не выдержала": Поймавшая мерзавца Харламова за тройничком невеста сбежала с манатками
10:20
В Подмосковье пенсионер-педофил заманил школьницу к себе домой пиццей
10:00
Скрывать беременность невозможно: лишившееся семьи и родины Брежнева впервые обратилась к народу
09:40
Соблазнительные дырочки: Старый извращенец Петросян прилюдно раздел молодую жену
09:20
Певице Селин Дион диагностировали неизлечимое заболевание
09:00
Может лишиться самого дорогого: у Киркорова начались серьезные проблемы в США
08:40
В Подмосковье сгорел торговый центр "Мега Химки"
08:20
Жирный кролик Лев Валентинович призван исправить демографическую проблему
08:00
Первая помощь при потере сознания – пошаговая инструкция
06:13
"Большой и упругий": беременная Орлова уступила достоинство мужа разведенке Галич
04:20
Самые продаваемые ЖК по итогам ноября
02:16
"Вторичка" подешевела впервые с 2017 года
00:01
Юрьев день: приметы и традиции в праздник 9 декабря
22:00
"Принимала голая": растянувшая ядреный "вареник" Волочкова устроила дома съемку 18+
21:49
"Чудо-женщина считается мертвой": известную актрису Галь Гадот подвела судьба
21:30
"Теперь сообщили – погиб": уехавший в Донецк Борис Корчевников больше не вернется
20:25
"Сенсация": Набожная хитрюга Арзамасова после свадьбы с Авербухом погнала в шею ненавистных родных
19:40
"Я лучший": SHAMAN открыл тайну воспитания единственной дочери
19:20
"Новогодняя почта" пройдет в декабре в Санкт-Петербурге
18:40
"Взгляд в самую душу": признанный мертвым внук Пугачевой снизошел с небес с крестами в святом сиянии
18:20
Программу господдержки "Дальневосточная ипотека" продлили до 2030 года
17:40
"Не мог по-другому": Николаев сжег мосты с Проскуряковой из-за любви к известной певице
17:25
Монастырь
17:00
"Мои сыновья его любят": 53-летняя Буланова сообщила подробности свадьбы с молодым красавцем
16:40
Развод под Новый год: Чумаков бросил Ковальчук в положении
16:27
Нужно ли говорить ребенку правду про Деда Мороза?
16:00
Вроде по моде: чем украсить стол на Новый год 2023
15:46
"Искать этих людей": осквернившую могилу дочь Маликова сдали с потрохами
15:20
Принят закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев
15:00
Молоденький фаворит Лепса пьет каждый день: У меня всегда с собой спиртик
14:40
"Продали душу дьяволу": подлых изменщиков Агутина и Преснякова застали на пару с другими бабами
14:20
Четверо детей от разных женщин и молодая жена: как живет звезда "Папиных дочек" Самойленко
14:00
"Это просто уроды какие-то": Запашный решил лично наказать Макаревича* и Пугачеву
13:40
Наговорила на уголовное дело себе: 68-летняя Вайкуле совершила каминг-аут
13:20
Без трусов? Погрязший в грязном гействе Виторган сподобил любовницу на публичный разврат
13:00
Роспотребнадзор предупредил о пике заболеваемости гриппом
12:40
Обнажившая тело перед толпой мужиков Малышева сунула под нос бабий срам: Коричневого цвета
12:20
Автосалоны в РФ переходят на ремонт китайских автомобилей
12:00
ТОП-3 места в России для отдыха в новогодние праздники
11:40
"Как же я любила": Кувыркающаяся в койке с Петросяном жена грезит о мужике из прошлого
11:20
Имя сбежавшей из России Пугачевой предложено присвоить тупику в израильской Кейсарии
11:07
Что творится в закулисье Щелковского театра: тайна раскрыта
10:40
Полный комплект: как спасти авто от снежных препятствий
10:20
Дешевая мебель и цыганские обои: Как выглядит колхозный дом Гузеевой за 60 миллионов
10:03
Война за пространство: лайфхаки для маленьких квартир
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Большое горе: Джигарханян забрал на тот свет родителей несчастной Цымбалюк-Романовской
Жалкая лицемерка Орбакайте отомстила матери перед кончиной: Немного времени осталось
Двойня: Обрюхативший жену Николаев сообщил о пополнении в семье
Серьезные проблемы со здоровьем: гниющего заживо Баскова парализовало на концерте
Допрыгался: в лысом обрюзгшем мордовороте при аресте не сразу узнали Жукова из "Руки Вверх"
"Как всегда": резко оборвавшуюся жизнь Долиной вывернули наизнанку после суматохи в церкви
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"У нее все будет плохо": Объявлено о возвращении Пугачевой на родину после лишения гражданства

"У нее все будет плохо": Объявлено о возвращении Пугачевой на родину после лишения гражданства

Алле Пугачевой могут перекрыть кислород.
прочитано 146 раз

Примадонна российской эстрады вместе с мужем и детьми покинула свою родину. Звездная чета обосновалась на Земле Обетованной, а позже в прессе всплыла информация о том, что супруги получили гражданство Израиля. Так что, в чужих краях Алла Пугачева и Максим Галкин*, можно сказать, вдохнули полной грудью.

ПО ТЕМЕ

"Взгляд в самую душу": признанный мертвым внук Пугачевой снизошел с небес с крестами в святом сиянии

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

 Максим Александрович Галкин*

Максим Александрович Галкин* Юморист

Но не исключено, что совсем скоро им перекроют кислород. Журналист одного израильского телеканала провел расследование и выяснил, что супруги обзавелись заветным документом не совсем законно – все из-за венчания пары в православной церкви, а это противоречит законности репатриации. Собственно, гражданства певицу и комика могут лишить.

После того, как всплыла эта информация, все кому не лень стали обсуждать дальнейшие перспективы Аллы Пугачевой и ее супруга.

"Люди ерничают, люди, конечно радуются, что у Пугачевой все будет очень плохо", – привел слова пользователей звездный сплетник Антон Суворкин.

Он также напомнил, что в Израиль семейство уехало еще в феврале. Но позже Примадонна вернулась на родину, что, по его словам, происходит со многими нашими соотечественниками, получившими гражданство.

"То есть, по идее, они как бы закрепили свою возможность уехать из России, но сразу возвращаются в эту самую Россию, из которой они, знаете, готовят пути отхода", – сказал журналист в своем блоге.

Так что, не исключено, что Алла Пугачева вновь приедет домой или же уж завершила дела с "путями отхода" во время своего прошлого скоротечного прилета на родину.

* – признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 9 декабря 2022, 12:00 Источник: YouTube-канал Anton S Live ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Киркоров прислал букет на похороны: смерть разрушила грандиозные планы уехавшей за границу Пугачевой

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Большое горе: Джигарханян забрал на тот свет родителей несчастной Цымбалюк-Романовской

Царствие небесное!
Шоу-бизнес

"Продали душу дьяволу": подлых изменщиков Агутина и Преснякова застали на пару с другими бабами

Поймали с поличным

Шоу-бизнес

Обнажившая тело перед толпой мужиков Малышева сунула под нос бабий срам: Коричневого цвета

Ни стыда, ни совести
Шоу-бизнес

"Искать этих людей": осквернившую могилу дочь Маликова сдали с потрохами

Работа непростая

Гороскоп

Гороскоп на 8 декабря 2022 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на неделю с 5 по 11 декабря 2022 года
Гороскоп на неделю с 28 ноября по 4 декабря 2022 года
Гороскоп на неделю с 21 по 27 ноября 2022 года

Здоровье

Первая помощь при потере сознания – пошаговая инструкция
Принят закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев
Роспотребнадзор предупредил о пике заболеваемости гриппом
Легкий способ похудеть – советы доктора Абакумова

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
В Иркутской области подросток попал под поезд
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+