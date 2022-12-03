"Еще жива": черное тело запутавшейся в ветках Цымбалюк-Романовской наконец обнаружили

Виталина Цымбалюк-Романовская поделилась тревожным сообщением.

Артистка рассказала, что обнаружила видео, в котором рассказывается о ее смерти. В ролике говорится о трагичной кончине пианистки, и этим сообщением обеспокоились ее друзья, которые тут же бросились писать, все ли с ней в порядке.

По словам Виталины Цымбалюк-Романовской, в итоге приятели успокоились и пожелали ей долгих лет жизни – аж до 120. Правда, как отметила артистка, это слишком большой срок, но все-таки ей приятно, когда искренне желают здоровья и процветания.

"Я еще жива!" – заявила пианистка. А затем вспомнила своего бывшего ныне покойного супруга Армена Джигарханяна. По словам Цымбалюк-Романовской, когда актер чувствовал себя не очень хорошо, но не хотел в этом признаваться, то всегда говорил: "Я еще не умер".

"Так и я теперь отвечаю на ваши вопросы в л/с и по телефону", – отметила пианистка.

Фотографию для столь странного поста в социальной сети артистка выбрала, судя по всему, соответствующую слегка "похоронному" настроению. На снимке кажется, что почерневшее от эффекта сепии тело Виталины Цымбалюк-Романовской запуталось в ветках дерева. Поклонники порадовались, что артистку наконец обнаружили живой и здоровой, и отметили ее красоту.

"Чудесная загадочная девушка", "Вы прелестница! Простите за это слово, но оно кажется таким милым и воздушным", "Моя красивая девочка", "И красавица и умница", – написали в комментариях.