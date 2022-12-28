"Нападает на меня": жена Николаева с синюшным пузом орет из-за насилия в семье

Певец и композитор Игорь Николаев только после 40 лет обрел семейное счастье. Судьба свела его с молодой девушкой Юлией Проскуряковой, с которой он счастлив уже 12 лет. Вместе они воспитывают дочку Веронику, которая уже вместе с родителями выходит на сцену. Николаева и Проскурякову признают одной из самых крепких пар в шоубизе, несмотря на все слухи об их расставании.
На днях взволнованная Юлия Проскурякова вышла в социальные сети с необычной проблемой. Супруга Игоря Николаева, можно сказать, орет от отчаяния. Она опубликовала видео со своим пушистым котом с синюшным пузом и поделилась историей насилия в семье.
"Приезжая домой, он несколько часов меня кусает… Нападает на меня, демонстративно не приходит, если зову на ручки", — рассказывает жена Николаева. В конце поста она попросила совета у подписчиц, вдруг, кто-то уже сталкивался с таким поведением питомца.
В комментариях Юлию поспешили успокоить — такие ласковые покусывания ни что иное, как проявление кошачьей любви. Питомец по кличке Тесла просто обижается на хозяйку из-за долгого отсутствия. И хотя жена Игоря Николаева уверяет, что кот всегда в компании других членов семьи, подписчики предложили женщине реже покидать свой дом.