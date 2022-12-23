Неужели сожрет рак? Вся правда о диагнозе Игоря Николаева

В последнее время вокруг Игоря Николаева и его внешности ходит много неприятных слухов. Поговаривают, что артист запустил себя, мол, потерял вдохновение, нет музы что-ли... Композитор заметно поправился и обрюзг, что расстраивает его поклонников.
Недавно друг Игоря Николаева продюсер Борис Рубиновский опубликовал видео с одутловатым артистом за роялем, которое просто шокировало народ. Врач-диетолог Евгений Арзамасцев уверен, что у Николаева большие проблемы со здоровьем, и медлить здесь нельзя.
Медик заверил, что Николаеву пора делать что-то радикальное, ведь его не спасают даже регулярные тренировки на теннисном корте, которыми он так гордится. Это не гарантирует, что певец похудеет. К тому же, Николаев может потреблять больше калорий, чем расходовать. Или же в проблемах замешан какой-то недуг.
Здесь уже каждый может додумать сам, но ведь заботливые поклонники сразу хотят исключить самое страшное, чтобы успокоиться. Неужели Николаева сожрет рак?! Конечно, об этом говорить нет повода. По словам медика, вероятно, у артиста какие-то гормональные нарушения.
"Щитовидная железа, возможно, плохо работает. Отеки могут давать почки или сердечная мышца", – отметил медик.
По его словам, чтобы разобраться с проблемой, Игорь Николаев должен для начала обследоваться. А конце концов ему еще только 62 года, рано уходить на покой.