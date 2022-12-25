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Шоу-бизнес
"Похожа на бабушку": родившая раньше срока жена Николаева засветила чадо и сморщенное лицо

"Похожа на бабушку": родившая раньше срока жена Николаева засветила чадо и сморщенное лицо

Певица Юлия Проскурякова родила кроху недоношенной. Беда откуда не ждали, Игорь Николаев оказался бессилен.
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Беременность любимой женщины стала подарком судьбы для именитого композитора. Когда Юлия Проскурякова вынашивала вторую дочь Игоря Николаева, ему было 55 лет. Однако беспечное счастье оказалось недолгим: избранница маэстро родила Веронику раньше срока, вес малышки оказался ниже нормы, у нее не до конца раскрылись легкие.

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Игорь Юрьевич Николаев певец, поэт, композитор, музыкальный продюсер

 Юлия Павловна Проскурякова

Юлия Павловна Проскурякова певица

Тогда, более семи лет назад, Игорь Николаев не смог находиться рядом с рожающей супругой из-за работы. Но когда малышка Вероника появилась на свет, артист выполнил отцовский долг на 100% и даже больше. Здоровье девочки восстановилось, она выросла умницей и красавицей с чувством юмора.

В первые годы жизни кроху скрывали от публики, зато сейчас Юлия Проскурякова с гордостью записывает видео вместе с ней. Порой малышка говорит на камеру неожиданные вещи, заставляя мать нервничать, а публику смеяться. Недавно младшая дочь Игоря Николаева засветилась на ролике, который ее родительница разместила сразу в нескольких социальных сетях.

Чадо попробовало себя в роли визажиста. Игриво размахивая кисточкой по лицу звездной матери, Вероника поставила ее в неловкое положение. Девочка заявила, что Юлия Проскурякова будет много работать в 2023 году, но интересных деловых предложений у нее будет чуть-чуть.

Услышав печальное предсказание, жена Игоря Николаева сморщила лицо и потребовала у дочки иных слов. Однако улыбчивая Вероника осталась непреклонна, и Юлии Проскуряковой пришлось смириться.

Пользователи Сети восхитились кокетством и смекалкой крошки. Многие поклонники семьи даже подзабыли, что эта милая малышка родилась недоношенной и в прошлом ужасно пугала именитых родителей.

В комментариях к видео Игорь Николаев и Юлия Проскурякова получили кучу добрых отзывов. "Вы чудесны! Девочка Ваша само очарование! Похожа на бабушку, маму Игоря, копия..." — написала некая irina_rmsh.

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 25 декабря 2022, 10:47 Источник: Социальные сети • Требует проверки
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