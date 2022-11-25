"Просто открыть сейф": сорящая деньгами Васильева нашла способ общаться с внуками

75-летняя актриса театра и кино Татьяна Васильева стала бабушкой в пятый раз. О рождении второй девочки в семье Филиппа Васильева рассказала коллега по театру Ефим Шифрин. Напомним, что для сына актрисы это уже второй брак. Ранее он был женат на Анастасии Бегуновой.
Отношения сына Татьяны Васильевой и его первой жены не сложились, несмотря на рождение двоих сыновей. После скандального развода, Анастасия забрала Ваню и Гришу в Германию. Позже, в одной из телепередач он откровенничала о непростой жизни в другой стране. Из-за нехватки денег семья жила на съемной квартире, получая пособия. В это же время Васильева сорила деньгами и содержала роскошный дом в Италии.
"Живут в нищете, хуже, чем в России, но мужественно терпят", — нагнал жути бывший друг актрисы Стас Садальский.
Живущие в России Татьяна и Филипп долго не могли наладить общий язык с женщиной. Но теперь, судя по всему, Васильева нашла способ привезти внуков в Москву и общаться ближе и чаще. По словам актрисы, она купила мальчикам квартиры в столице.
"Сплошные нервы, нервы у детей, слезы у меня, слезы у Филиппа. А нужно было просто-напросто открыть сейф", — досадно заявляет Татьяна Васильева.