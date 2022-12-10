Тесты Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Не стало дочери Любови Успенской: бывшую наркоманку закололи из-за денег
"Немного грустно": не дожившую до 70 лет Долину проводили на небеса
Бросивший жену ради утех с Волочковой Джигурда вывалил детали интима: Междуножно своим прибором
"Мы разошлись": Почему Арзамасова после развода носится за Авербухом как собачка
партнеры
Суббота
10 декабря
Лента новостей
11:20
Выдрала самое ценное: перекачавшаяся дочь Шукшиной накинулась на скулящего сына-мордоворота Яковлевой
09:34
Гороскоп на неделю с 12 по 18 декабря 2022 года
08:29
Новую книгу Пелевина встретили молчанием
06:34
Цены на жилье в СВАО стартуют от 4,3 млн
04:28
Новогодний плейлист: что слушать за праздничным столом
02:14
Молодежь ждет от родителей помощи с жильем
00:01
Праздник иконы Пресвятой Богородицы "Знамение": приметы 10 декабря
22:47
Вернувшийся с того света 71-летний холостяк Серов о юной прелестнице для Новогодней ночи
22:21
"Два года не выступает": Лещенко объяснил уход Добрынина со сцены проблемами и состоянием здоровья
22:00
Бесстыжая Пегова вывалила на стол туго затянутую сочную грудь
21:41
"Тяжело дышать": у резко постаревшей Кудрявцевой парализовало пол-лица
21:12
"Я преодолевал боль": перенесший операцию Басков раскрыл причину отечности и страшной хромоты
20:34
"Нас хотело много мужчин": Семенович рассказала о грязном сексе после концертов
20:00
Едва стоит на ногах: врач назвал причину болезни распухшего Баскова
19:39
Из-за этого сгорел Кремль в 1701 году: Названы даты страшных трагедий в будущем
18:50
Наврали с три короба: водившие за нос народ принц Гарри и Меган Маркл выдали сами себя
18:21
"По факту это групповое избиение": что грозит дебоширу Лепсу за побои
17:50
"Не знала, как буду петь по-русски": оплеванная Вайкуле преклонила голову перед украинцами
17:38
Как не опозориться перед коллегами на корпоративе – знает нарколог
17:30
"А где же Юля?": Николаева сняли за ласками с молодой блондинкой
17:00
Разводит, потом кидает: грудастая любовница сосет из женатого Джигурды самое дорогое
16:40
Проклятья и гнев: Бьющихся в исступлении Пугачеву и Галкина* разорвала кричащая толпа иностранцев
16:20
С находящегося за решеткой Ефремова трясут немалые деньги
16:00
"Я не здесь": SHAMAN признался в жизни в другом мире
15:40
Вставший раком мужик плотно оттарабанил голозадую Волочкову на полу: С большой скоростью
15:20
Доступ в палату ограничен: главврач больницы сообщил о состоянии Киркорова после госпитализации
15:00
"Занимаю другое положение": Цискаридзе ткнул лицом в грязь вышвырнутого неудачника Галкина*
14:40
Не Иван: вскрылось настоящее имя еврея Урганта
14:20
"Насиловал": Семенович разболталась о домогательствах известного режиссера
14:00
Ушла от олигарха и стала домработницей в Германии: как живет звезда "Моей прекрасной няни" Прокофьева
13:40
"Сорвался": Одряхлевший старик Антонов душит своего волосатого зверька на камеру
13:20
"Я очень страдал": Ливанов вывел на чистую воду подлого предателя Кончаловского
13:00
Развратный дед Петросян закрутил шашни с молодухой за спиной у жены: На всех хватит
12:40
"Сил совсем нет": здоровье Утяшевой резко пошатнулось после решения о разводе
12:20
"Начинает шатать": изменившаяся звезда "Мажора" и "Бывших" Аксенова поразила пьяной речью
12:00
"У нее все будет плохо": Объявлено о возвращении Пугачевой на родину после лишения гражданства
11:40
Куда сходить в Москве: афиша с 12 по 20 декабря
11:20
Чем займутся россияне в новогодние праздники: опрос
11:00
61-летний киевский уроженец Никита Джигурда принял российское гражданство
10:40
"Не выдержала": Поймавшая мерзавца Харламова за тройничком невеста сбежала с манатками
10:20
В Подмосковье пенсионер-педофил заманил школьницу к себе домой пиццей
10:00
Скрывать беременность невозможно: лишившееся семьи и родины Брежнева впервые обратилась к народу
09:40
Соблазнительные дырочки: Старый извращенец Петросян прилюдно раздел молодую жену
09:20
Певице Селин Дион диагностировали неизлечимое заболевание
09:00
Может лишиться самого дорогого: у Киркорова начались серьезные проблемы в США
08:40
В Подмосковье сгорел торговый центр "Мега Химки"
08:20
Жирный кролик Лев Валентинович призван исправить демографическую проблему
08:00
Первая помощь при потере сознания – пошаговая инструкция
06:13
"Большой и упругий": беременная Орлова уступила достоинство мужа разведенке Галич
04:20
Самые продаваемые ЖК по итогам ноября
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Принимала голая": растянувшая ядреный "вареник" Волочкова устроила дома съемку 18+
"Не мог по-другому": Николаев сжег мосты с Проскуряковой из-за любви к известной певице
"Не выдержала": Поймавшая мерзавца Харламова за тройничком невеста сбежала с манатками
Без трусов? Погрязший в грязном гействе Виторган сподобил любовницу на публичный разврат
"Сенсация": Набожная хитрюга Арзамасова после свадьбы с Авербухом погнала в шею ненавистных родных
Молоденький фаворит Лепса пьет каждый день: У меня всегда с собой спиртик
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Выдрала самое ценное: перекачавшаяся дочь Шукшиной накинулась на скулящего сына-мордоворота Яковлевой

Выдрала самое ценное: перекачавшаяся дочь Шукшиной накинулась на скулящего сына-мордоворота Яковлевой

Битвы между сыном Елены Яковлевой и дочерью Марии Шукшиной не ожидал никто: она получилась слишком внезапной.
прочитано 51 раз

Сын Елены Яковлевой долго тыкался то в одну профессию, то в другую, но ни одна из них не заставила его сердечко биться чаще. Впервые оказавшись в спортзале Денис Шальных, наконец, понял, что нашел свое предназначение, и охотно нырнул в мир штанг, блинов и талька. И пусть за обилие татуировок на лице многие называют Дениса мордоворотом, тело у него – настоящее произведение современного искусства, с которым мало кто может побороться.

ПО ТЕМЕ

Переделанная с головы до ног вслед за сыном-фриком Яковлева шокировала народ: Это ненатурально!

Вот так поворот: сын-фрик Яковлевой показал на камеру волосатую киску подруги

Вылитая мать: оголившая прелести Шукшина засветила срам между ног

 Елена Алексеевна Яковлева

Елена Алексеевна Яковлева актриса

 Мария Васильевна Шукшина

Мария Васильевна Шукшина телеведущая и актриса

Однако другая звездная наследница – дочь Марии Шукшиной – не из пугливых. Хрупкая некогда девушка буквально прописалась в спортзале и так изменилась, что теперь ей не требуется помощь в том, чтобы подвинуть шкаф. Формы Анны Шукшиной пугают ее мать, но не поклонников: спортсменка утверждает, что никогда не слышала так много комплиментов от мужчин.

Впрочем, Денис Шальных не против того, чтобы перекачавшаяся Анна Шукшина выдрала у него самое ценное – титул главного качка звездных наследников. Сына Елены Яковлевой излишнее внимание публики злит. В своем личном блоге он, как считают хейтеры, часто скулит из-за того, что толпы зевак посещают его страничку. Денис Шальных регулярно посылает всех гостей куда подальше, сопровождая этот посыл матерными видео.

Таким образом, пока Денис Шальных записывал нечеловеческие вопли для своей группы и смотрел видео про Покемонов, Анна Шукшина накинулась на него из-за угла и одержала победу в битве трицепсов и квадрицепсов. Многие уверены, что дочь Марии Шукшиной на этом не остановится и продолжит качаться и дальше. Победа над сыном Елены Яковлевой – лишь первая ступень на пути к соревнованиям "Мистер Олимпия".


КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Елена Яковлева. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 10 декабря 2022, 11:20 Источник: Социальные сети ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Скандалы шоу-бизнеса: самые яркие за неделю

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Не выдержала": Поймавшая мерзавца Харламова за тройничком невеста сбежала с манатками

Шокирующие подробности
Шоу-бизнес

"У нее все будет плохо": Объявлено о возвращении Пугачевой на родину после лишения гражданства

Вот и все
Шоу-бизнес

Вставший раком мужик плотно оттарабанил голозадую Волочкову на полу: С большой скоростью

Балерина получила удовольствие
Шоу-бизнес

Скрывать беременность невозможно: лишившееся семьи и родины Брежнева впервые обратилась к народу

Певица наконец-то вышла в свет

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 12 по 18 декабря 2022 года
Из-за этого сгорел Кремль в 1701 году: Названы даты страшных трагедий в будущем
Гороскоп на 8 декабря 2022 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на неделю с 5 по 11 декабря 2022 года

Здоровье

Первая помощь при потере сознания – пошаговая инструкция
Принят закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев
Роспотребнадзор предупредил о пике заболеваемости гриппом
Легкий способ похудеть – советы доктора Абакумова

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
В Иркутской области подросток попал под поезд
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+