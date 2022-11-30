Вот так поворот: сын-фрик Яковлевой показал на камеру волосатую киску подруги

61-летняя актриса Елена Яковлева за свою актерскую карьеру успела завоевать несколько престижных наград, сняться в десятках фильмов и сериалов. Поклонники актрисы ценят ее за простоту, близость к зрителю и очень душевные роли. Однако, многие познакомились с творчеством женщины после новостей об ее сыне.
Когда начинает казаться, что поклонников Елены Яковлевой уже ничем не удивить, ее сын Денис Шальных показывает новиночку. На днях сын-фрик, как его прозвали интернет-пользователи из-за обилия татуировок на лице и теле, показал на камеру волосатую киску. На фотографии он в постели играет с любимицей.
Речь, конечно же, идет о домашнем питомце и ее пушистой подруге — красивой длинношерстной кошечке. Подписчики сына Елены Яковлевой в шоке — вот так поворот, мужчина способен на нежность к другому существу? Обычно, в своем микроблоге он постит очень провокационный контент и показывает хамское отношение к недоброжелателям. Никто не ожидал таких нежностей на его страничке.
Напомним, что Денис не любит, когда к нему приходят поклонники звездной мамы. Он считает, что его стиль жизни отличается от материнского, а потому и люди не должны подписываться на его страничку. Но что поделать — ровесники Елены Яковлевой любят заглянуть в личную жизнь наследника любимой актрисы.