Вылитая мать: оголившая прелести Шукшина засветила срам между ног

Судя по всему трансформации фигуры – последний тренд среди звездных наследников. Достаточно вспомнить хотя бы Дениса Шальных, сына актрисы Елены Яковлевой, который последний год усиленно растит мускулы и "украшает" кожу новыми татуировками.Теперь к татуированным мускулистым рядам примкнула и дочь актрисы Марии Шукшиной.
До внешнего вида Дениса Шальных Анне Шукшиной пока что далеко, но она, кажется, изо всех старается нарастить мышцы, регулярно посещая спортзал. И, нужно признать, она в этом рвении добилась успеха.
Накануне Анна в своем личном блоге поделилась фотографией, на которой хвастается своими формами. Оголившая свои прелести дочь Марии Шукшиной стоит в кружевном боди, раздвинув ноги в сексуальном призыве. Фотография эта, судя по всему, нацелена на то, чтобы привлечь мужчин, а женщинам доказать: пусть она и имеет много мышц, все равно остается сексуально привлекательной для противоположного пола.
Есть в выложенном изображении некоторая пикантость: боди прозрачное и достаточно маленькое. По этой причине через верхнюю его часть Анна Шукшина засветила очертания груди. Нижняя часть, к слову, так натянута, что еле прикрывает срам между ног.
Подписчики Анны Шукшиной фотографию оценили: самые преданные из них сразу заметили новую татуировку. Нога девушки теперь украшена изображением кастета.
"Какая красота! Какая сила!", "Супер герл", "Космос", – уронили свои челюсти подписчики.
Напоследок отметим, что, пусть тело дочери Марии Шукшиной настолько изменилось, что достойно обложки спортивного журнала, лицо у нее остается знакомым: все еще вылитая мать.