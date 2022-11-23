"Поздравляю с девочкой!": показавшая пузо Васильева сообщила новость

75-летняя актриса Татьяна Васильева отказывается стареть. Она продолжает служить в театре, сниматься в ток-шоу, уделяет много сил своей семье. Тем более, что теперь на любимых детей и внуков потребуется еще больше времени — у Васильевой родилась девочка.
Еще совсем недавно Татьяна Васильева выкладывала фотографии с беременной невесткой. Показавшая пузо жена Филиппа Васильева ждала уже пятого внука для звездной бабушки. Теперь, спустя время, артистка сообщила коллегам новость — девочка родилась.
С поклонниками театра пополнением поделился близкий друг Татьяны Васильевой Ефим Шифрин. "Поздравляю Филиппа и Машу Васильевых с еще одной девочкой в семье! У бабушки сегодня отличное настроение в преддверии спектакля в Тюмени", — поделился актер.
Вместе с другом Татьяну Васильеву поздравляют и подписчики. Многие из них пристально следят за актрисой и ее личной жизнью. Некоторые из них, правда, не поняли, почему новорожденную девочку назвали Саррой. Все-таки ровесники актрисы не поддерживают моду на иностранные имена, особенно с русскими фамилиями и отчествами.