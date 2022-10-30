Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Остановилось сердце": все о прощании с Екатериной Стриженовой
"Никто не имеет права": Певица Валерия раздавила Пугачеву как вошь
"Как же надоела бабка эта": сморщенная плакальщица Немоляева еле ворочает языком
Пугачева появилась в центре Москвы после новости о переезде с мужем-иноагентом в Израиль
партнеры
Воскресенье
30 октября
Лента новостей
13:35
Внук Аллы Пугачевой вышел на связь после побега: Окопался в бункере
13:33
Счет на часы: Винокура госпитализировали в тяжелом состоянии прямо со съемок "Аншлага"
12:45
"Люблю": счастливая Цымбалюк-Романовская запрыгнула на огромного мужика
12:42
Побирающаяся сестра Пугачевой клянчит на спасение от смерти: Большие проблемы
12:11
"У папы три Путина на груди": двухлетний сын гордится татуировками на теле танцора Полунина
11:32
"Что с ним?": раскрыто местонахождение брошенного сына Собчак
10:57
Распутная Муцениеце вылизала на камеру потайные дырочки любимого
09:32
Нельзя пить много чая: ученые предупредили о проблемах со здоровьем
08:04
От гадкого утенка до прекрасного лебедя: путь Кристины Орбакайте
07:09
Романы с Паниным и Вайсбергом, единственный сын и новый муж: личная жизнь Екатерины Шпицы
06:10
Из русской девицы в колхозную царицу: как менялся стиль Надежды Кадышевой
04:12
Названы самые дорогие для жизни города России
02:32
Нападение медведя-людоеда на альпиниста попало на видео
02:27
Главные советы по укреплению иммунитета от врача-аллерголога
00:18
День Осия Колесника: что нельзя делать 30 октября
22:24
"Я задыхался и не мог ходить": 90-летний Киркоров перенес тяжелую операцию на сердце
22:05
"Чуаньюй": Гастрономической жизни столицы добавили остроты
21:26
Как почувствовать счастье за 1 минуту: простой совет от психолога
21:02
Разжиревший до 300 кг сын Сафронова против вздутого пузырями сына Яковлевой: кто кого?
20:15
Ирина Безрукова дарит рецепт любимого блюда: Вареники с вишней
20:03
В Ленобласти зафиксировали нашествие лисиц
18:49
"Стал инвалидом, ходить больше не будет": Актера Панина смачно перекосило
18:41
Неуверенная тихоня и импульсивный ворчун: что спасет разваливающийся брак Топалова и Тодоренко
18:25
Развод и раздел имущества: выскочившая замуж Поплавская кусает локти
17:47
"Паразиты поперли наружу": опасная болезнь изводит Казарновскую по капле
17:06
Шок! Бунтующую на чужбине Литвинову схватили в заложники
16:20
Вот и все: 82-летний Виторган не смог спасти пьющую жену
15:57
"Нужно мучить ребенка": ляпнувшую сгоряча Тодоренко требуют лишить родительских прав
15:43
До слез: Немоляева рассказала о разборках с Лазаревым
14:59
Виляющая лобком Наталья Штурм запускает эротический проект: Мужчины, готовы?
14:28
"Можно прощаться": маг предрек Зеленскому скорый уход
13:40
"До слез обидно": жених из "Дома-2" вылил на Бузову ушат помоев
12:44
"Срочно": плюнувшей в Тарзана 76-летней матери Королевой врезали до полусмерти
12:15
"Меня исключили из народа": исчезнувшая с экрана Барановская пошла против россиян
11:29
"Медики бессильны": самый страшный секрет Пугачевой стал достоянием общественности
11:24
Сервис для чтения электронных книг Букмейт внесли в список иноагентов
09:14
Какими болезнями можно заразиться через посуду
08:23
"Сложно": Застукавшая Пригожина с грудастой блондинкой Валерия учится жить по-новому
06:31
Врач назвал простые способы снижения аппетита
04:25
Гороскоп на неделю с 31 октября по 6 ноября 2022 года
02:03
Как высыпаться за несколько часов: совет сомнолога
00:18
Большое горе: смерть поставила крест на грандиозных планах 60-летней Тамары Гвердцители
00:07
Лонгин Сотник: что нельзя делать в праздник 29 октября
21:57
Господи, за что с ребеночком?! Уход беременной Орловой шокировал всю страну
21:06
Не успели: народ потерял больную певицу МакSим после экстренной госпитализации
20:21
Рвота, понос и толпы врачей: жизнь Алины Загитовой повисла на волоске
19:23
"Жаждет крови": судебные распри вдовы Баталова катятся к приговору
18:43
"Семья года": Николаев и Проскурякова разошлись как чужие после 12 лет брака
18:11
"Вперед и с песней!": Орбакайте заявила об уходе
16:57
"Тайные похороны": оборзевший Малахов измывался над умершей звездой СССР
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Семья года": Николаев и Проскурякова разошлись как чужие после 12 лет брака
Вот и все: 82-летний Виторган не смог спасти пьющую жену
Рвота, понос и толпы врачей: жизнь Алины Загитовой повисла на волоске
Разжиревший до 300 кг сын Сафронова против вздутого пузырями сына Яковлевой: кто кого?
"Сложно": Застукавшая Пригожина с грудастой блондинкой Валерия учится жить по-новому
"Паразиты поперли наружу": опасная болезнь изводит Казарновскую по капле
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Люблю": счастливая Цымбалюк-Романовская запрыгнула на огромного мужика

"Люблю": счастливая Цымбалюк-Романовская запрыгнула на огромного мужика

Виталина Цымбалюк-Романовская поделилась кадрами важного события.
прочитано 684 раза

В личном блоге знаменитость заинтриговала подписчиков, сообщив, что отправляется в путешествие с подругой ради одного очень талантливого мужчины. Артистке пришлось заранее спланировать поездку, так как попасть на выступление этого человека очень непросто – вот уже три года он не показывается перед московскими зрителями.

ПО ТЕМЕ

Новые подробности: Полуголое тело с обрезанными ногами Цымбалюк-Романовской бросили в лесу

"Слезы": Лишившаяся половины лица чернющая Цымбалюк-Романовская ушла на небеса

 Виталина Цымбалюк-Романовская

Виталина Цымбалюк-Романовская Украинская пианистка

Как оказалось, счастливая Виталина Цымбалюк-Романовская запрыгнула на концерт огромного мужика, точнее солидного и очень уважаемого в российском шоу-бизнесе. Знаменитость специально отправилась в Санкт-Петербург, чтобы побывать на выступлении Максима Фадеева.

Пианистка опубликовала несколько видео, на которых заметно, как она полностью погружена в музыку: сидя в кресле, телом подалась вперед, губы шепчут слова любимой песни, а на лице красуется блаженная улыбка.

"Люблю быть зрителем на хороших концертах", – подписала кадры Виталина Цымбалюк-Романовская.

В Сети уже поползли слухи, будто пианистка выбрала новую "жертву". Ведь, как известно, поначалу артистка и на спектакли Армена Джигарханяна ходила в качестве зрительницы, будучи влюбленной по уши. Постепенно их отношения переросли в дружеские, а затем и в любовные. Впрочем, вряд ли эти слухи найдут подтверждение.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 30 октября 2022, 12:45 Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Ничего не помнил и кричал": Цымбалюк-Романовская шокировала рассказом о предсмертной деменции Джигарханяна

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Побирающаяся сестра Пугачевой клянчит на спасение от смерти: Большие проблемы

Господи помоги
Шоу-бизнес

"У папы три Путина на груди": двухлетний сын гордится татуировками на теле танцора Полунина

Как живет танцор
Шоу-бизнес

"Нужно мучить ребенка": ляпнувшую сгоряча Тодоренко требуют лишить родительских прав

Бедные малыши
Шоу-бизнес

Шок! Бунтующую на чужбине Литвинову схватили в заложники

Страшный рассказ

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 31 октября по 6 ноября 2022 года
Гороскоп на неделю с 24 по 30 октября 2022 года
Гороскоп на неделю с 17 по 23 октября 2022 года
Володина призвала россиян прятаться и ждать судьбоносных изменений

Здоровье

В России зарегистрировали менее 80 смертей от ковида за сутки
Коронавирус имеет лабораторное происхождение: представлены неопровержимые доказательства
Первый – коронный, третий – похоронный: кто из артистов болел COVID-19 два раза
В России за сутки выявили 22 268 новых случаев коронавируса

Спорт

"Идиот!": разгневанная Тарасова влепила смачную пощечину подкаблучнику Плющенко
Лучший подарок от букмекера: что такое фрибет и как это работает
Умер экс-футболист "Зенита" Голубев
"Это святое": ученица Винер призналась в жестоком обмане наставницы

Регионы

"Мошонка распухла": озверевшие дети избили первоклашку в Сибири
В Екатеринбурге злоумышленники подожгли бомжа
В Орехове-Зуеве задержали похитителя мусорных контейнеров
В Екатеринбурге из-за аварии затопило улицу
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+